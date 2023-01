Libero: "CR7 sarà a Torino: rivuole i 20mln e dirà ai magistrati che non ha mai firmato carte segrete"

Cristiano Ronaldo sarà a Torino pochi giorni prima del processo Juventus. Vuole i 20 milioni della famosa carta segreta che non ha mai firmato

Cristiano Ronaldo sarà a Torino pochi giorni prima del processo Juventus. Vuole i 20 milioni della famosa carta segreta che non ha mai firmato. Lo scrive Libero . Possibile svolta dunque sui casi che stanno riguardando la società bianconera al momento penalizzata di 15 punti per la questione plusvalenze fittizie.

Il quotidiano scrive: "Il viaggio che CR7 intendere compiere ha due obiettivi: il primo e per lui più importante è quello di incassare i 20 milioni di euro che pretende dalla Juventus «secondo accordi presi “in chiaro” e non garantiti da alcuna carta segreta», hanno fatto sapere dall’entourage del calciatore. Il secondo è quello di confermare ai magistrati della procura di Torino che lui di carte segrete non ne ha mai firmate".