Libero - Ronaldo se ne frega del Covid, guadagna i 400 euro della multa in 7 minuti

Libero nell'edizione odierna utilizza il titolo seguente all'interno: "Ronaldo se ne frega del Covid e va a Courmayeur. Pagherà 400 euro di multa" Lasciato a riposo da Pirlo che non lo ha convocato per i quarti di Coppa Italia contro la SPAL, il portoghese ha portato la fidanzata Georgina a festeggiare il 27esimo compleanno a Courmayeur.

I video postati dai due sui social e rimossi troppo tardi non lasciano spazi ad interpretazione e, poiché Val d'Aosta e Piemonte sono zone arancioni, sono state violate le regole sugli spostamenti anti Covid. Finirà con una multa di 400 euro per CR7 e le fuardie di sicurezza oltre che per Georgina: il fuoriclasse guadagna quei soldi in 7 minuti. Non sarà un problema adempiere al pagamento.