Mediaset - Caso Diawara, Roma verso una multa: non rischia la sconfitta a tavolino

Marco Cherubini, giornalista Mediaset, ha commentato il caso Roma-Diawara ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Diawara? C'è stata una svista nella lista dei convocati a Verona, anche se poi la Roma si sta difendendo con un'osservazione puntuale, con i contratti che non scadevano il 30 di giugno ma andavano in proroga, il compleanno di Diawara rientrava nella qualifica di U23, la Roma non rischia la sconfitta a tavolino secondo me ma una multa, c'è stata una svista".