Mediaset - Crisi Juve, per ora Allegri non rischia: fiducia almeno fino a novembre

Nel CdA andato in scena ieri "la posizione di Massimiliano Allegri non è stata oggetto di discussione", ha fatto sapere la Juventus con un comunicato ufficiale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel CdA andato in scena ieri "la posizione di Massimiliano Allegri non è stata oggetto di discussione", ha fatto sapere la Juventus con un comunicato ufficiale. Tuttavia, secondo Sportmediaset, la fiducia arrivata dalla società bianconera è una fiducia a tempo. Non dovesse cambiare presto la situazione, l'allenatore livornese resterebbe in bilico. Ma in ogni caso - si legge - la Vecchia Signora non ha intenzione di cambiare guida tecnica prima della pausa lunga di novembre, quando ci sarà il Mondiale.

Un traghettatore? Al massimo da novembre in poi

Solo dopo, con due mesi per poter lavorare con la squadra, si potrebbe andare s un altro allenatore, un traghettatore, per poi decidere a giugno il nuovo allenatore: oltre al nome di Gian Piero Gasperini, gradito da tempo negli ambienti bianconero, nelle ultime ore è rispuntato anche quello di Antonio Conte.