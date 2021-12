Mediaset - Giroud recupera e ci sarà col Napoli: sicura l'assenza di Leao

Giroud verso il recupero: il francese si è allenato in gruppo e potrebbe quindi essere disponibile per il match contro il Napoli. Quasi nulle le chance per Leao. Sul lato destro della difesa, Florenzi sorpassa Kalulu per una maglia da titolare. Lo scrive il portale Sportmediaset con le ultime di formazione per la squadra allenata da Pioli.