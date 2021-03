Mediaset - Juve, Pirlo si gioca tutto con Torino e Napoli: se perde il recupero può saltare

La panchina di Andrea Pirlo comincia a traballare, e non potrebbe essere altrimenti dopo l'eliminazione dalla Champions League e la sconfitta inattesa col Benevento. Stando a quanto riferito da Sportmediaset, le prossime due gare della Juventus risulteranno fondamentali per il suo allenatore. Prima il derby col Torino, poi il recupero con il Napoli il 7 aprile: due sfide cruciali - si legge - per il futuro del tecnico.