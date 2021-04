Mediaset - Juventus, Pirlo esonerato in caso di KO col Napoli. Zidane sondato più volte

ll tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, è in discussione dopo gli ultimi risultati deludenti: secondo Sportmediaset, un risultato negativo contro il Napoli mercoledì porterebbe all'esonero e sarebbe la prima volta a stagione in corso nella gestione di Andrea Agnelli. E poi Al netto della suggestione legata all’eventuale ritorno di Allegri, il primo nome sulla lista di Agnelli rimarrebbe quello di Zinedine Zidane, che a fine stagione probabilmente lascerà il Real Madrid. Il tecnico francese, scrive il portale dell'emittente televisiva, è stato sondato più volte dalla dirigenza bianconera. L’alternativa porterebbe a Simone Inzaghi, che pure nei giorni ha dato rassicurazioni sulla firma del rinnovo del contratto con la Lazio, a oggi ancora non arrivato.