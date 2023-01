Mediaset - Niente Napoli per Pogba: la Juve spera di riaverlo il 29 gennaio contro il Monza

Il tormentone legato al rientro in campo di Paul Pogba, assente dallo scorso agosto per un infortunio al ginocchio, è destinato a durare ancora per un po'

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il tormentone legato al rientro in campo di Paul Pogba, assente dallo scorso agosto per un infortunio al ginocchio, è destinato a durare ancora per un po' ma secondo quanto riportato da Sportmediaset il francese sta aumentando i carichi di lavoro e la data cerchiata di rosso sul calendario è il 29 gennaio, giorno nel quale la Vecchia Signora ospiterà il Monza all'Allianz Stadium. Difficile fare previsioni certe, ma la speranza dell'allenatore della Juve è quella di riavere a disposizione il francese entro la fine del mese.