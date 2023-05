Mirror - Non solo Kim: assalto United anche per Rabiot

econdo quanto riporta il Mirror oggi in edicola, i Red Devils starebbero concludendo la lista dei possibili obiettivi

Il Manchester United torna su due elementi del nostro campionato. Secondo quanto riporta il Mirror oggi in edicola, i Red Devils starebbero concludendo la lista dei possibili obiettivi per la prossima sessione di calciomercato. Il club inglese avrebbe inserito nell’elenco il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot che andrebbe ad aggiungersi all’obiettivo per la difesa Kim Min-Jae del Napoli.