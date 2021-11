Panorama: "Zhang deve vendere l'Inter per una decisione politica araba"

Il fondo arabo PIF sembrava essersi definitivamente allontanato dall'Inter, ma secondo le ultime indiscrezioni riportate da Panorama la realtà sarebbe diversa. Il tema principale dell'inchiesta è la volontà degli Emirati Arabi di acquisire il club nerazzurro per lanciare una sfida al Qatar. Suning sarebbe pronto a cedere la società per una decisione politica, uno scenario che adesso apre a un futuro totalmente diverso: "Una sfida tra giganti dell'economia ma anche tra paesi arabi. I Cinesi devono vendere. Dietro la parola "devono" non c'è una volontà personale o privata della famiglia Zhang, ma una decisione politica".