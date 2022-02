I Percassi cedono al fondo KKR? Arriva la smentita del gruppo: “Non siamo interessati"

Smentita ufficiale da parte del gruppo di private equity KKR circa l'interessamento per l'Atalanta, di cui si fa un gran parlare in questi giorni. Questo il comunicato diffuso: "Il gruppo di private equity KKR non è interessato a investire nell'Atalanta, il club nerazzuro da un paio di giorni al centro dei rumors sulle trattative tra la famiglia Percassi e un fondo americano". Un portavoce del fondo KKR, interpellato da Radiocor, nega ogni interesse da parte del fondo americano. Le indiscrezioni indicano proprio KKR come l'investitore pronto a rilevare dai Percassi la quota di controllo (si parla del 70-80%) del club bergamasco per una cifra intorno ai 350 milioni di euro.