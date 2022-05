I quotidiani distruggono Allegri: "La sua Juve ha poche idee e sono confuse"

La Juventus esce sconfitta dal match contro la Fiorentina. A finire sul banco degli imputati di questo flop

La Juventus esce sconfitta dal match contro la Fiorentina. A finire sul banco degli imputati di questo flop, con i bianconeri che hanno chiuso la stagione con zero titoli, è il tecnico Massimiliano Allegri. "Juve in emergenza - scrive la Gazzetta dello Sport - va bene, ma non costruisce, non riparte, niente". Questo invece il commento di TMW: "La Juventus 2022/2023 raccontata da una partita. Poche idee e confuse. Chiaro, la tensione sportiva non era delle più alte, ma non ha saputo fare neanche della leggerezza la sua arma. Le serviranno più di Pogba e Di Maria". Più morbido il commento del Corriere dello Sport: "Si presenta a Firenze con una Juventus comunque 'vera', ma senza obiettivi la determinazione è quella che è".