I quotidiani distruggono Allegri: voti bassissimi dopo la disfatta europea

La Juventus viene sconfitta con un netto 3-0 all'Allianz Stadium dal Villarreal e così saluta la Champions League agli ottavi di finale come nelle ultime due stagioni. È il giorno del processo ai bianconeri, ripartendo su tutti da Allegri e da questo ennesimo fallimento europeo. La Gazzetta dello Sport descrive la partita scrivendo che dopo le occasioni avute a inizio partita "un lungo possesso palla di quelli che proprio non gli piacciono: inutile perché non sposta nulla". Per il Corriere dello Sport, come contro Lione e Porto "alla prima difficoltà la Juve si scioglie inspiegabilmente" e poi aggiunge che questo ko è "uno choc pesantissimo in prospettiva". Per Tuttosport invece "perde male una partita che la Juve avrebbe dovuto vincere benissimo nel primo tempo". Il Corriere della Sera scrive: "La Juve che non accelera prima spreca troppo e poi viene affondata come offre il fianco alle forze fresche". Infine la valutazione di TMW: "Se è vero come è vero che a marzo inizia un'altra stagione, un'altra storia, un altro campionato, la Juventus ha già fallito. Fuori agli ottavi Champions, ancora una volta. Un disastro e non ha saputo porvi rimedio".

