I quotidiani distruggono Gatti: bocciatura totale per il difensore della Juve

Mentre il mondo aveva da poco finito di celebrare l'inizio del Mondiale in Qatar, l'Italia in amichevole è stata sconfitta nettamente dall'Austria

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mentre il mondo aveva da poco finito di celebrare l'inizio del Mondiale in Qatar, l'Italia in amichevole è stata sconfitta nettamente dall'Austria, ricordandoci ancora una volta perché gli azzurri non parteciperanno alla Coppa del Mondo per la seconda edizione consecutiva. Tra i peggiori c'è Gatti, catapultato in azzurro dopo l'approdo alla Juventus e decisamente lontano da un rendimento sufficiente. "Stavolta soffre troppo" scrive La Gazzetta dello Sport, che poi aggiunge "perde tanti palloni e a volte si spinge avanti senza un perché". Il Corriere dello Sport scrive che va in difficoltà quando viene puntato da Arnautovic e poi conclude: "Un tempo di sola sofferenza". Tuttosport racconta così la sua prestazione: "Rischia la frittata dopo pochi secondi per una spinta galeotta ad Adamu. Fa fatica negli spazi larghi". Infine la valutazione di TMW: "A volte lo punta Adamu, altre Sabitzer. Ma il risultato non cambia: è sempre in difficoltà nell'uno contro uno".