I quotidiani distruggono Sarri: "Urla e non lo ascoltano, la sua Juve sparisce in modo inaccettabile!"

Maurizio Sarri bocciato. Non poteva essere che così, dopo il clamoroso ko della Juve contro il Milan, da 2-0 a 4-2 per i rossoneri, rimonta incredibile. Voto 5 all'allenatore ex Napoli da La Gazzetta dello Sport che scrive: "Si capisce che è una furia e vorrebbe fumarsi metà della squadra. Dovrà cercare le ragioni proprio nella serata in cui il sarrismo non sembrava un opinione e il discorso poteva essere chiuso. Invece...". Voto 4 per il Corriere dello Sport: "Si sentono le sue urla dalla panchina, "un po' di anima" ma nemmeno lo ascoltano. La Juve sparisce dal campo in una maniera inaccettabile, una maniera che richiede una riflessione profonda a tutti i livelli". Il Corriere della Sera, voto 5, parla di "sconfitta inquietante".