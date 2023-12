Repubblica demolisce Mourinho: “Colpa agli arbitri per nascondere risultati e gioco!”

L'edizione romana del quotidiano Repubblica ha commentato così le parole di Mourinho

TuttoNapoli.net

L'edizione romana del quotidiano Repubblica ha commentato così le parole di Mourinho che alla vigilia della gara contro il Sassuolo ha detto: "Marcenaro è un arbitro emotivamente instabile".

Il quotidiano scrive: "Per la procura federale la stonatura è evidente: così, dopo lo show nella conferenza di vigilia di Sassuolo-Roma, lo Special One è finito sotto inchiesta. Quelle del tecnico portoghese, ormai in guerra contro l’intera categoria arbitrale, sono dichiarazioni lesive. Arma di distrazione di massa: Mourinho è maestro da oltre vent'anni e in una piazza come Roma la strategia della tensione, anzi dell'attenzione (da spostare sugli altrt), è da sempre vincente. Spostando da un lato i problemi di gioco e risultati e portando in prima pagina i nemici".