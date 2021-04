Repubblica - Gasperini in corsa in caso di esonero di Pirlo: all'Atalanta andrebbe Juric

Dopo il pareggio di Firenze e le ultime settimane di difficoltà riscontrate da Andrea Pirlo, la panchina della Juventus potrebbe presto cambiare nuovamente interprete. Se Massimiliano Allegri resta in cima ai pensieri juventini, oltre che di quelli dell'Inter in caso di divorzio con Conte, la Vecchia Signora sta pensando con interesse anche a un torinese di nascita e juventino di cuore come Gian Piero Gasperini. In caso di chiamata non direbbe di no al proprio passato con Juric che a quel punto diventerebbe il primo indiziato per la sua sostituzione alla guida dell'Atalanta. A riportarlo è la Repubblica.