Repubblica - Juve indagata, è l'alba di una nuova Calciopoli: coinvolta la giustizia sportiva

Plusvalenze sospette per 282 milioni di tre anni nei conti della Juventus: secondo quanto scrive Repubblica, l'inchiesta penale per gli inquirenti è praticamente chiusa e avrà uno strascico anche sul fronte della giustizia sportiva. Alla Procura federale che si occupa di illeciti sportivi saranno mandati tutti gli atti, ma solo quando saranno divulgabili e non più coperti dal segreto istruttorio. Sembra l'alba di una nuova Calciopoli, riporta il quotidiano.