Repubblica - Juve vincente senza attaccanti: è il 45esimo 1-0 per Allegri

Tramite le pagine de la Repubblica, Maurizio Crosetti commenta la vittoria di ieri sera della Juventus in Russia, contro lo Zenit: "Il quarantacinquesimo 1-0 da quando Allegri allena la Juve è merito non del corto, ma dell’alto muso di Kulusevski. Primo posto nel girone scolpito nel marmo... Segna poco, però: è soltanto il nono attacco della Serie A, ed è qui che Allegri dovrà metterci il muso. La Juve ha cambiato anima, non ha un centravanti, a volte ci pensano gli altri, a volte il falso 9 è un niente 9, aspettando il verissimo 10 Dybala: essenziale, anche se pure lui non è un trapanatore di avversari".