Repubblica - Juventus, Milik non ha convinto e non verrà riscattato

TuttoNapoli.net

La Juventus avrebbe preso una decisione definitiva riguardo il riscatto del cartellino di Arkadiusz Milik dall'Olympique Marsiglia: secondo quanto riportato da Repubblica, il centravanti classe 1994 della nazionale polacca non verrà riscattato dai bianconeri, e tornerà così in Francia, anche se non per restarci.

Ritorno in Serie A?

Milik piace molto alla Lazio e potrebbe quindi continuare la propria carriera in Serie A, sempre che i biancocelesti riescano a convincere sia lui che il club francese, ma per la prima cosa la carta Champions League potrebbe essere determinante, visto comunque che il palcoscenico della competizione più prestigiosa d'Europa è una cosa che l'ex Napoli ha sempre messo in primo piano.