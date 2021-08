Repubblica: "Mendes al lavoro per CR7 al City: ipotesi scambio con Gabriel Jesus"

Cristiano Ronaldo vuole andare via da Torino e l'uomo che ne ha accompagnato la crescita, Jorge Mendes, è sbarcato in Italia per prendere di petto la situazione. L'agente del portoghese è convinto che la strada giusta porti CR7 al Manchester City, ma non è d'accordo sull'indennizzo di 28 milioni da pagare ai bianconeri perché crede che il fuoriclasse ex Real, a un anno di distanza dalla scadenza del contratto e a 36 anni non valga quei soldi. L'ipotesi che sta in piedi è quella di uno scambio con Gabriel Jesus, attaccante bocciato da Guardiola che può essere valutato oltre i 28 milioni e beneficiare del Decreto Crescita. E' singolare come adesso le strade siano addirittura due per Cristiano Ronaldo perché se il PSG vendesse Mbappé, oltre a Richarlison, ha in mente proprio il bianconero. A riportarlo è La Repubblica.