Repubblica.it, i pm: "Juve si è attivata per accelerare la pratica d'esame"

Il caso relativo a quello che la Procura ha definito "esame farsa" di Luis Suarez esplode in giornata odierna. Repubblicai.t scrive: "sospesi i vertici dell'Università per stranieri di Perugia. I pm: "La Juventus si è attivata per accelerare la pratica di esame". Indagati manager Juve, emessi quattro avvisi di garanzia. I giudici scrivono che rettore, direttore e professori "consideravano l'istituzione di cui fanno parte e che rappresentano alla stregua di una res privata gestibile a proprio piacimento".