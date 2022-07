Sky - Accostato al Napoli, Gollini va alla Fiorentina: accordo con l’Atalanta, le cifre

La Fiorentina ha il suo nuovo portiere: si tratta di Pierluigi Gollini, accostato anche al Napoli in passato

La Fiorentina ha il suo nuovo portiere: si tratta di Pierluigi Gollini, accostato anche al Napoli in passato. Come riporta Sky Sport è stato trovato l’accordo con l’Atalanta per un prestito oneroso con diritto di riscatto. La cifra dell’operazione è di circa 8.5 milioni di euro: prestito a 500mila euro con riscatto fissato a 8.