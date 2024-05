Sky - Allegri-Giuntoli, rapporto inesistente: il gesto di ieri conferma la crisi

"Nessun contatto tra Allegri e il ds Giuntoli, nessuna comunicazione". Così la redazione di Sky Sport che torna a fare luce sui rapporti

TuttoNapoli.net

"Nessun contatto tra Allegri e il ds Giuntoli, nessuna comunicazione". Così la redazione di Sky Sport che torna a fare luce sui rapporti dunque inesistenti tra l'allenatore della Juve e il ds bianconero.

"Ieri è stato aperto il sipario su una crisi di rapporti insanabile. Il gesto di Allegri non può essere interpretato diversamente. Voleva festeggiare solo con la squadra. Non voleva nessun altro. Una pretesa per lui giustificata, ma impossibile e mai vista alla Juventus. Almeno, mai così esplicita. Una manifestazione che non può non imbarazzare il Club".