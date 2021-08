Sky - Altro rinforzo per il Venezia, è fatta per Okereke: manca solo l’annuncio

Il Venezia è ad un passo dal piazzare un altro colpo davanti. La squadra neopromossa, infatti, come riferito da Sky Sport, ha trovato l’accordo per il ritorno in Italia di David Okereke. Nigeriano, arrivato nel nostro campionato allo Spezia, ha già sostenuto le visite mediche di rito col club e ora non resta che attendere la firma sul contratto. Si trasferisce a Venezia dal Bruges con la formula del prestito.