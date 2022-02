Sky - Anche Criscito va al Toronto! Contratto biennale e si trasferirà già a marzo, i dettagli

Mimmo Criscito lascerà il Genoa già a marzo per trasferirsi in MLS e non finirà il campionato di Serie A. A rivelarlo è la redazione di Sky Sport. Criscito si legherà al Toronto con un contratto biennale: intesa tra le parti ormai raggiunta, tanto che la firma che sancirà l’ufficialità del trasferimento è in programma entro un paio di settimane.