Sky - Atalanta, altri guai per Gasperini: Boga e Malinovskyi out per Bologna

Doppia assenza per l'Atalanta per la gara di domani sera al Dall'Ara contro il Bologna. Gasperini, oltre a Toloi, dovrà fare a meno di Boga e Malinovskyi. Come riferisce Sky Sport, l'esterno ivoriano ha accusato un problema al ginocchio ed ha saltato la rifinitura. Per l'ucraino invece semplice gastroenterite che fara saltare la trasferta emiliano al centrocampista.