Sky - Atalanta, Gasperini sorride: Zapata dovrebbe rientrare contro il Napoli

Non un buon momento per l'Atalanta che non vince da tre partite consecutive in Serie A. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, per Gian Piero Gasperini potrebbe arrivare una buona notizia. Duvan Zapata, infatti, è tornato ad allenarsi con la squadra. A meno che non ci siano clamorose ricadute, l'attaccante colombiano dovrebbe esserci per la gara contro il Napoli.