Sky - Atalanta, Hojlund favorito su Zapata: il probabile 11 contro il Napoli

Gian Piero Gasperini potrà contare su un giocatore fondamentale come De Roon per la sfida di domani contro il Napoli. Difficilmente però l'olandese partirà subito titolare. Queste le ultime sulla formazione dell'Atalanta riportate da Sky Sport: "Spazio al consueto 3-4-2-1, con Musso tra i pali. In difesa spazio a Toloi, Demiral e Djimsiti, con Hateboer e Maehle sulle fasce, anche se Soppy scalpita per un posto da titolare ai danni del danese. A centrocampo pronti Scalvini e Koopmeiners, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Pasalic, in vantaggio su Ederson, e Lookman. In attacco Hojlund pronto a agire come unica punta, con Zapata e Malinovski sfavoriti nei ballottaggi".

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Lookman; Hojlund. All. Gasperini.