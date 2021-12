Sky - Atalanta, Ilicic parte dalla panchina: la probabile formazione per Napoli

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha dato sul suo sito le ultime sulla formazione dell'Atalanta che domani affronterà al Maradona il Napoli. Gian Piero Gasperini si dovrebbe affidare all'undici che gli dà più garanzie in questo periodo. In difesa dovrebbe rientrare Tolói, a completare il pacchetto ci saranno Palomino e Djimsiti. In avanti, dopo la tripletta al Venezia, ci sarà Pasalic dal primo minuto: il croato agirà con Malinovskyi alle spalle di Zapata. Ilicic partirà dalla panchina.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Tolói, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Mæhle; Pašalić, Malinovskyi, Zapata.