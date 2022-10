Sky - Atalanta, tegola De Roon: out con l'Empoli e rischia di saltare il Napoli

Il centrocampista olandese, infortunatosi nel match contro la Lazio, salterà sicuramente la trasferta di Empoli.

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini che perde Martin De Roon per il prossimo turno di campionato. Il centrocampista olandese, infortunatosi nel match contro la Lazio, salterà sicuramente la trasferta di Empoli e nella giornata di domani si sottoporrà ad esami strumentali per stabilire entità dell'infortunio muscolare e tempi di recupero. A riportarlo è Sky Sport.