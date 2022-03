Sky - Belotti segue Insigne? Può finire al Toronto a zero in estate

La redazione di Sky Sport fa sapere che a gennaio il centravanti ha rifiutato Newcastle e Al Hilal

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Belotti è in scadenza e quasi certamente lascerà Torino a fine stagione. La redazione di Sky Sport fa sapere che a gennaio il centravanti ha rifiutato Newcastle e Al Hilal. "Io ho sempre lasciato uno spiraglio per il rinnovo", ha dichiarato di recente il Gallo. La sua volontà è valutare a fine anno con società e allenatore in base ai progetti del Toro. Se sarà addio occhio al Toronto di Insigne.