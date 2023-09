Sky - Caso Pogba, non ha ancora chiesto le controanalisi: ecco quanto tempo gli rimane

Il centrocampista francese è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping nella giornata di ieri e per questo non può allenarsi

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo la positività al test antidoping dopo la sfida contro l'Udinese valida per la prima giornata di Serie A, Paul Pogba non ha ancora richiesto le controanalisi. Il centrocampista francese è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping nella giornata di ieri e per questo non può allenarsi alla Continassa. Dopo essere stato trovato positivo al testosterone il calciatore ha ancora due giorni di tempo per richiedere le controanalisi, che saranno inappellabili.