Sky - Chiesa ko dopo scontro con Alex Sandro: svelate sue condizioni, rischia forfait col Napoli

Brutte notizie per Allegri nella settimana che condurrà alla sfida contro il Napoli. Contusione alla caviglia destra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per Allegri nella settimana che condurrà alla sfida contro il Napoli. Contusione alla caviglia destra per l'attaccante della Juventus, colpito da Alex Sandro durante l'allenamento alla Continassa di questa mattina. Non sono al momento previsti ulteriori controlli per Chiesa, ma ovviamente le sue condizioni saranno da monitorare in vista della trasferta col Napoli (domenica 3 marzo alle 20.45). Lo riporta la redazione di Sky Sport.