Sky - Clamoroso Atalanta, i Percassi cedono il club al fondo KKR! Le cifre del closing

Non si placano i rumors relativi alla possibile, a questo punto probabile, cessione delle quote di maggioranza dell'Atalanta in mani americane. Sky Sport racconta di un closing imminente, già la prossima settimana, con i Percassi pronti a cedere in giornata l'85% del club per una cifra vicina ai 350 milioni di euro. L'acquirente è il fondo statunitense KKR, quotato alla borsa di New York che ha già concluso la due diligence necessaria per arrivare al passaggio di quote. Luca Percassi resterebbe attivo in società come CEO.