Sky - Clamoroso Salernitana: sempre più vicino il ritorno di Nicola

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Si avvicina sempre di più il ritorno di Davide Nicola sulla panchina della Salernitana. Dopo averlo esonerato e dopo aver cercato diversi tecnici come Benitez, Semplici e Iachini, patron Iervolino pare intenzionato a tornare sui propri passi come scrive e riferisce Sky Sport. "Il presidente Iervolino ha deciso in questi minuti e sono in corso i contatti tra i due per confermare questa scelta" si legge.