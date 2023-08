Sky - Colpo del Frosinone: il nuovo baby attaccante arriva dal Real Madrid

Ora potrà mostrare le sua qualità anche in Italia, dato che al suo trasferimento al Frosinone sembra mancare ormai solo l'ufficialità.

Frosinone molto attivo in questi ultimi giorni di mercato. Dopo Soule e Kaio Jorge della Juventus, i ciociari hanno chiuso per un altro arrivo da una big. Il nome in questione è quello di Reinier, trequartista brasiliano classe 2002 che - stando a quanto riporta Sky - arriva dal Real Madrid con la formula del prestito secco.

Occasione di riscatto per l'ex Flamengo, pagato dai Blancos ben 30 milioni di euro nel gennaio 2020. Dopo aver vissuto i primi mesi a Madrid giocando per il Castilla, Reinier ha poi giocato in prestito al Borussia Dortmund e al Girona. Ora potrà mostrare le sua qualità anche in Italia, dato che al suo trasferimento al Frosinone sembra mancare ormai solo l'ufficialità.