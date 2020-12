Sky - Conte prepara l'undici anti-Napoli: si scaldano Lautaro e Darmian, Vidal ancora out

Il Napoli si prepara a sfidare l'Inter nel turno infrasettimanale di Serie A. Cosi Antonio Conte studia quella che sarà la formazione migliore da schierare contro gli azzurri: come riportato da Sky Sport, Antonio Conte spera di riavere al 100% Hakimi e Alexis Sanchez: si scaldano Matteo Darmian e Lautaro Martinez, pronti a giocare dal via. Arturo Vidal, stando alle indicazioni che filtrano da Appiano Gentile, per ora è da considerarsi out. Christian Eriksen va verso la panchina.