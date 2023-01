Sky - Contini torna a Napoli, la Samp ha già scelto il sostituto: arriva un portiere sloveno

Igor Vekic sarà il nuovo portiere della Sampdoria.

© foto di www.imagephotoagency.it

Igor Vekic sarà il nuovo portiere della Sampdoria. Come riporta Sky Sport, i blucerchiati hanno trovato un accordo col NK Bravo per prendere in prestito con diritto di riscatto il classe 1998 sloveno, a sua volta in prestito al Paços de Ferreira durante la prima parte di questa stagione. Toccherà a lui sostituire fra i pali Nikita Contini, di rientro al Napoli.