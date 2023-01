Sky - Cremonese, Alvini verrà esonerato: si cerca l’intesa col possibile sostituto

Dopo la sconfitta in casa contro il Monza, il destino di Massimiliano Alvini sulla panchina della Cremonese è ormai segnato.

Nel corso dell'ultima settimana c'erano già stati contatti con Davide Ballardini come possibile sostituto, ma non c'è ancora l'accordo e il club è al lavoro per raggiungere l'intesa nelle prossime ore: se non verrà trovata, allora si andrà su un profilo alternativo. Ricordiamo che martedì prossimo la Cremonese è attesa dal match di Coppa Italia contro il Napoli.