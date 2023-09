Sky - Danni professionali e d'immagine: Bonucci ricorre alle vie legali contro la Juve

Leonardo Bonucci ha scelto le vie legali per chiudere definitivamente il suo rapporto con la Juventus

Leonardo Bonucci ha scelto le vie legali per chiudere definitivamente il suo rapporto con la Juventus. Lo spiega Sky Sport che racconta di una mattinata calda in questo senso, con i legali del difensore oggi all'Union Berlino, Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, pronti a dar seguito all'azione giudiziaria prevista dall'accordo collettivo.

Bonucci chiederà così un risarcimento danni per via delle condizioni di allenamento a cui l'ha costretto la Juventus dopo la scelta di cederlo nel mercato estivo. Per il giocatore si sarebbero verificati danni di natura professionale e d'immagine. Una questione di principio, con l'eventuale cifra del risarcimento che sarà devoluta a Neuroland, l'associazione che sostiene le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di neurochirurgia pediatrica dell'Ospedale Infantile Ragina Margherita di Torino e Live Onlus.