Sky, Di Marzio: "Conte piano B della Juve? A Torino sperano, ma le scelte del club sono altre"

Il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha dato le ultime sul futuro della panchina della Juventus.

Il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha dato le ultime sul futuro della panchina della Juventus. Ecco quanto riportato da Tuttojuve.

"Giuntoli continua a trovare il modo di non dire, anche se qualcosa da questo non dire emerge. Ma io capisco che pubblicamente Giuntoli continui a difendere l'operato di Allegri, a parlare di futuro con Allegri, perchè la Juventus deve ancora centrare il suo obiettivo, è fondamentale arrivare in Champions League. Poi io ribadisco, credo che le strade si separeranno. Non so le modalità e le formalità, ma credo che entrambi, sia la Juventus che Allegri, si siano resi conto che non sia il caso di continuare. Poi come lo faranno, lo decideranno loro quando si incontreranno alla fine della stagione. La prima scelta resta Thiago Motta, che non ha ancora detto al Bologna: 'Non rimango'. Anche se è in scadenza, quindi può fare quello che vuole. Penso che anche il Milan voglia provarci per Thiago, ma forse è troppo tardi, perchè la Juventus si è mossa prima".

C'è un Piano B per la Juventus? "Se c'è, io non lo so, non ne sono a conoscenza. E' chiaro che in tanti a Torino pensano e sperano che possa essere Antonio Conte il Piano B, però non ho elementi per dire se Conte... anche se definire Conte un Piano B sarebbe anche poco rispettoso. Credo si voglia andare su una scelta diversa, poi se alla fine prevarra l'intenzione di portare Conte...".

Esiste un piano C che preveda la conferma di Allegri? "Se dovesse esserci, sarebbe solo per una questione economica, perchè comunque ha un contratto pesante. Ma credo che lo stesso Allegri abbia capito che non sia più il caso di continuare. Ad ogni pareggio, ad ogni situazione negativa comunque l'impatto ambientale è tutto nei suoi confronti. Cominciare così l'anno prossimo probabilmente sarebbe deleterio per tutti".

Se Allegri uscisse dalla Juventus tornerebbe subito sul mercato? "Potrebbe stare ranquillamente in attesa, ma a parte che è pieno di panchine internazionali che ancora non hanno deciso il proprio futuro. Non credo ci sia già qualcosa che lo riguarda".