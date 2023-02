Sky - Dybala, svelata la cifra della clausola: è bassissima ed il 20% spetta a lui

Quella presente nel contratto di Dybala non è una semplice clausola rescissoria, bensì una sorta di partnership con il club

Quella presente nel contratto di Dybala non è una semplice clausola rescissoria, bensì una sorta di partnership con il club. La clausola prevede due soluzioni, una per l’estero e una per l’Italia.

Lo riporta Gianluca Di Marzio esperto calciomercato Sky: "La clausola rescissoria valida per club italiani è fissata a 20 milioni di euro. La Roma può annullare l’esercizio di tale clausola aumentando l’ingaggio del giocatore, portandolo da 3.8 milioni di euro più bonus (l’attuale stipendio di Dybala) a 6 milioni. Nel caso in cui, però, il club giallorosso decidesse di non alzare l’ingaggio dell’argentino e dunque lasciarlo andare nel club intenzionato a pagare la clausola, la Roma incasserebbe l’80% dei 20 milioni, mentre il 20% andrebbe al calciatore. L’ultima parola spetta, dunque, al club capitolino. Per le squadre estere, invece, la clausola è più bassa ed è fissata a 12 milioni di euro, ma il meccanismo resta sempre lo stesso. In questo caso, però, l’ultima parola spetta a Dybala".