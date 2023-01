Sky - Fatta per McKennie al Leeds: la Juve accetta diritto e non obbligo di riscatto

Accordo verbale tra Juventus e Leeds per il trasferimento di Weston McKennie in Premier League

Accordo verbale tra Juventus e Leeds per il trasferimento di Weston McKennie in Premier League, come d'altronde annunciato dal tecnico Allegri in conferenza stampa. Secondo Sky l'americano si trasferirà in Inghilterra in prestito oneroso più diritto di riscatto: 1.5 milioni subito nelle casse bianconere, mentre il riscatto sarà fissato a 35 milioni, diventando obbligo al determinarsi di alcune condizioni.