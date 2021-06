Sky - Fiorentina, Italiano è in pole: contatti con lo Spezia, la situazione

La Fiorentina, dopo aver detto addio a Gattuso, sta facendo un casting per decidere il prossimo allenatore. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il nome in pole per la panchina viola è quello di Vincenzo Italiano dello Spezia. Lui adesso è diventato il candidato forte, anche se il tecnico ha sempre la clausola da 1 milione di euro che lo lega allo Spezia. Italiano comunque al momento è la prima scelta della Fiorentina. Le alternative sono Garcia e Ranieri.