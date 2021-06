Sky - Fiorentina, vicino il primo regalo a Gattuso: trattativa avanzata per Gonzalez

La Fiorentina di Gattuso si muove sul mercato. I viola portano avanti da circa una settimana in gran segreto la trattativa per Nicolas Gonzalez, attaccante argentino classe 1998 in forza allo Stoccarda. 20 milioni di euro pronti per il talento argentino, la richiesta è di 25, la distanza potrebbe essere colmata con i bonus. La Fiorentina vuole regalare a Gattuso un esterno di grande qualità. A riportarlo è il giornalista Sky Gianluca Di Marzio ai microfoni dell’emittente satellitare.