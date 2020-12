Sky - Genoa, Preziosi esonera Maran: è fatta per il ritorno di Ballardini

Dopo la sconfitta contro il Benevento, al Genoa è vicino l'esonero di Rolando Maran. Il presidente Preziosi sembra essere sempre più deciso per l'esonero del tecnico rossoblù. Secondo il sito dell'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, il club genoano sta pensando di affidare la panchina a Davide Ballardini ed ha avviato già i contatti con l'allenatore già al Genoa in tre occasioni. Le parti sarebbero molto vicine con la trattativa ai dettagli. Il Genoa spera di definire presto l'accordo in modo da permettere a Ballardini già domani di dirigere l'allenamento in vista del match di mercoledì contro lo Spezia.