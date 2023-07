Sky - Giuntoli-Juve, ore di attesa: ancora non è arrivata l'ufficialità

Dopo la risoluzione del contratto col Napoli, le prossime ore saranno quelle decisive per i suoi primi passi ufficiali da dirigente bianconero.

Ore di attesa per Cristiano Giuntoli alla Juventus: dopo la risoluzione del contratto col Napoli, le prossime ore saranno quelle decisive per i suoi primi passi ufficiali da dirigente bianconero. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato l'ormai ex azzurro. A riferirlo è Sky Sport.