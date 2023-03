Sky - Ibrahimovic è tornato a Milanello: non sta bene, ma non farà esami

Come ha riportato Sky Sport 24 questa mattina Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milanello dopo la pausa per le nazionali

Come ha riportato Sky Sport 24 questa mattina Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milanello dopo la pausa per le nazionali che, per lo svedese, è stata condizionata da un fastidio che non gli ha permesso di giocare la seconda partita con l'Azerbaigian. Ciononostante Zlatan non verrà sottoposto a esami o visite ulteriori ma verrà valutato direttamente in campo nei prossimi allenamenti e così si capirà se potrà essere della trasferta di Napoli domenica sera.