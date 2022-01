Sky - Il Cagliari ha già trovato l'erede di Nandez? Fatta per Baselli, oggi si chiude

Rinforzi a centrocampo in vista per il Cagliari. Il primo acquisto nel reparto sarà Daniele Baselli. Martedì si sono intensificati i contatti tra le parti e oggi è prevista la chiusura della trattativa. Il centrocampista del Torino, in scadenza con i granata, firmerà un contratto di sei mesi con opzione per i due anni successivi in caso di salvezza. Per Baselli sarà l'occasione di rilancio visto che in stagione ha giocato soltanto sei partite tra campionato e Coppa Italia. Lo si apprende da Sky Sport.